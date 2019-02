Argos Petrarca rugby, tutti gli appuntamenti del fine settimana

Di seguito tutti gli appuntamenti del fine settimana per gli amanti della palla ovale.

Domenica 10 febbraio

TOP 12

Argos Petrarca vs Rugby Viadana 1970 ore 15 Argos Arena Impianti Memo Geremia

Serie a

Sosta campionato

Under 18

Sosta campionato

Settore giovanile

Sabato 9 febbraio

Valpolicella JR1 vs Petrarca rugby JR1 ore 17

Valpolicella JR2 vs Petrarca rugby JR2 ore 18 Campo a Comunale via Tofane 1 San Pietro in Cariano VR

Junior Piazzola vs Petrarca rugby JR3 ore 16 Campo Comunale Carturo via Carturo 13a Piazzola sul Brenta

Domenica 10 febbraio

Under 16

Sosta campionato

Minirugby

Sosta campionato

