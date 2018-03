Petrarca Rugby - San Donà al centro sportivo Memo Geremia

Sfida di alta classifica per il Petrarca, che sabato 24 marzo ospita al Centro Geremia il Lafert San Donà alle ore 15.

Arbitro Luca Trentin di Lecco, assistenti Gabriel Chirnoaga (Roma) e Nicola Franzoi (Venezia), quarto uomo Roberto Lazzarini (Rovigo).

“Affrontiamo la squadra che in questo momento è la più in forma del campionato - spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato -. San Donà viene dalla conquista del Trofeo Eccellenza e da una vittoria convincente contro i Campioni d’Italia. La squadra di Zane Ansell gioca un rugby divertente ed imprevedibile, che coinvolge armonicamente avanti e trequarti. È un gruppo ricco di leader quali Ambrosini, vero faro dell’attacco, Derbyshire, Van Zyl e giovani di talento come Crosato e Schiabel. Nonostante la qualificazione ai play off acquisita a Firenze, vogliamo affrontare questa partita con il massimo della concentrazione, della cura del dettaglio e del rigore tattico, ancora una volta il nostro focus sarà sulla disciplina e sul non concedere facili turnovers”.

La formazione

La probabile formazione del Petrarca: Ragusi; Capraro, Benettin, Bettin, Rossi; Rizzi, Francescato; Bernini, Nostran (cap.), Salvati; Michieletto, Gerosa; Scarsini, Santamaria, Acosta.

A disposizione: Braggiè, Marchetto, Rossetto, Cannone, Trotta, Navarra, Menniti-Ippolito, Riera.