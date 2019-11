Top12: Argos Petrarca rugby contro IM Exchange Viadana 1970 al Memo Geremia

Con una inversione di campo, per la quarta giornata di Peroni TOP12 sarà l’Argos Arena a ospitare l’incontro tra l’Argos Petrarca e IM Exchange Viadana 1970, in programma sabato 9 novembre alle ore 15, arbitro Vedovelli di Sondrio, assistenti Pennè di Lodi e Imbriaco di Bologna, quarto uomo Poggipolini di Bologna (qualche variazione nelle designazioni rispetto a quelle annunciate mercoledì).

Andrea Marcato: «Un match così importante»

«Affrontiamo Viadana - spiega il tecnico del Petrarca Andrea Marcato - una delle squadre più fisiche del Top 12. Forse pioverà ed il campo sarà pesante, condizioni che ci obbligano a prestare tanta attenzione nelle fasi statiche e nel rigore tattico. Viadana arriva dalla sconfitta a Mogliano e vorrà subito rifarsi, noi siamo in un buon momento e proveremo a mantenere la striscia di successi positivi. La squadra di Jimenez gioca un rugby fisico e diretto, utilizza i molti ball carrier che possiede per cercare avanzamento e poi allargare il gioco sfruttando la velocità delle sue ali. Bronzini e Ferrarini, giocatori con un passato in Celtic League, sono i loro leader. I miei ragazzi hanno lavorato ancora una volta con gran dedizione e volontà, il nostro desiderio è fare bene davanti ai nostri tifosi e chiudere al meglio questa fase iniziale di stagione prima delle 2 settimane di sosta. I nostri parametri di efficacia saranno rivolti sulla capacità di essere focalizzati per tutta la durata del match sulla disciplina, sulla capacità di rallentare la loro fase offensiva e sul cinismo all’interno dei 22 metri avversari. Non vediamo l’ora arrivi sabato e speriamo di vedere sulle tribune tanti padovani pronti a sostenere i ragazzi in un match così importante».

In campo

La formazione annunciata del Petrarca: Fadalti; Coppo, De Masi, Leaupepe, Capraro; Garbisi, Chillon; Trotta (cap.), Nostran, Conforti; Galetto, Gerosa; Swanepoel, Carnio, Franceschetto. A disp.: Borean, Marchetto, Scarsini, Michieletto, Minazzato, Cortellazzo, Beraldin, Ragusi

