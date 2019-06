La Premiata Forneria Marconi con “The very best tour” al castello Carrarese

In arrivo a Padova una band leggendaria della musica italiana per il grande evento in programma giovedì 27 giugno nella rassegna estiva promossa dal Comune di Padova al Castello Carrarese. La Premiata Forneria Marconi porterà sul palco del Castello i successi di quasi 50 anni di carriera con “TVB – The very best tour”!

Scopri tutti gli appuntamenti, mese per mese, del “Castello festival 2019”

Dettagli

Riapre al pubblico anche per l’estate 2019 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L’antico edificio sorge sull’area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Dal 21 giugno all’8 settembre la piazza d’armi del Castello ospiterà una ricca rassegna di spettacoli promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Scarica tutto il programma completo del "Castello Festival 2019"

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l’organizzazione generale sarà della Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con moltissime associazione e operatori culturali del territorio come Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che attiverà anche quest’anno il punto ristoro Chiosco al Fresco.

Partner della rassegna saranno Argos Energia, Radio Stereo Città e Radio Cafè.

L'evento

Uno degli eventi più attesi del Castello Festival 2019 sarà il concerto della Premiata Forneria Marconi, band leggendaria del rock progressivo italiano che porterà in scena i suoi più grandi successi nel palco allestito sotto la Specola all’interno del Castello Carrarese.

Uno scenario suggestivo per un evento imperdibile in programma giovedì 27 giugno alle ore 21.30.

Dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, la PFM torna con il suo TVB - The Very Best Tour durante il quale porterà sul palco i più grandi successi del suo vastissimo repertorio: dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su DeAndré e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso.

La PFM è un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nel 2017 è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come “Band internazionale dell’anno” ai Prog Music Awards UK.

I biglietti per il concerto sono in vendita presso Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola di Musica Gershwin e online presso i circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Eventbrite.

Poltronissime numerate euro 35 - Poltrone numerate euro 25 (esclusi diritti di prevendita)

Programma del Festival: www.castellofestival.it e su facebook Castellofestivalpadova

Per informazioni: 342 1486878 – eventi@castellofestival.it

Quando e dove

Giovedì 27 giugno – ore 21.30

Castello Carrarese – piazza Castello, Padova

Live

PFM – Premiata Forneria Marconi

TVB - The Very Best Tour

con

Franz Di Cioccio – batteria e voce

Patrick Djivas (Zivas) – basso

e con

Lucio Fabbri – violino, 2ª tastiera, 2ª chitarra, voce

Alessandro Scaglione – tastiere

Roberto Gualdi – 2ª batteria

Marco Sfogli – chitarra

Alberto Bravin – tastiere aggiunte, voce

Marco Castelli – pianoforte

Biglietti

Poltronissime numerate: euro 35

Poltrone numerate: euro 25

Esclusi diritti di prevendita

Prevendite

Gabbia Dischi – via Dante, 8 – tel. 049.8751166

HiFi Record – via Marin, 27 – tel. 049.9877480

Scuola di Musica Gershwin – via Tonzig, 9 – tel. 342.1486878

online sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Eventbrite

Informazioni

342 1486878 – eventi@castellofestival.it – www.castellofestival.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/359640858020582/