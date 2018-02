PFN - Padova Fight Night al Gran Teatro Geox

Domenica 25 febbraio alle ore 18 al Gran Teatro Geox arriva PFN - Padova Fight Night: per la prima volta in città il grande evento di MMA per tutti gli appasionati del settore.

Organizzata da Padova Top Team in collaborazione con Figmma, PNFC, Gran Teatro Geox e ReadytoFight Management, Padova Fight Night è una notte interamente dedicata alle mixed martial arts e alla kickboxing.

La Card di MMA PRO e K1 che andrà in scena domenica 25 febbraio è un appuntamento imperdibile che si terrà all’interno del Gran Teatro Geox: l’inizio della Card preliminare è previsto alle 18.30, quello della Card principale alle 20.30.

Biglietti

Biglietti disponibili su zedlive.com

Platea Numerata: 30 euro

Poltrona Rialzata: 25 euro