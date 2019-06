PhD educational week on transferable skills, gli eventi a Padova

Oggi l'importanza delle soft skills è fortemente al centro dell'attenzione dell'organizzazione aziendale e sempre più oggetto di analisi nel processo di reclutamento e selezione dei giovani.

La PhD Educational week on transferable skills, strategic competences for young researchers (3-7 giugno), offre ai dottorandi di Padova attività formative finalizzate al rafforzamento delle cosiddette transferable skills, ovvero conoscenze interdisciplinari nel campo della ricerca e della comunicazione di ricerca con il mondo professionale. Si tratta quindi di competenze complementari alle competenze tecniche e sono necessarie per gestire e affrontare i diversi aspetti del lavoro, per essere creativi o reattivi e affrontare problemi o eventi imprevisti.

Le attività sono strutturate in 7 aree tematiche: Communication/Public speaking; UD/UDL Universal Design and Universal Design for Learning; Professional development; Entrepreneurship; Personal development; Funding opportunities and writing skills; Enhancing Gender awareness in Scientific research and Teaching.

Gli eventi serali

Sono in programma due eventi serali a cura della UniPD Big Band, l’orchestra jazz dell’Università di Padova, presso il Teatro Ruzante: il workshop “Conduction! Gesture becomes score” (4 giugno, ore 21) e un concerto (5 giugno, ore 21) nel quale la Big Band Unipd presenta un repertorio di arrangiamenti originali scritti da autori veneti contemporanei (E. Martin, M. Tonolo, N. Privato, M. Polga, A. Fedrigo, A. Arcuri e L. Rinco) ed una selezione di arrangiamenti storici del repertorio di Count Basie e Duke Ellington.

Le iscrizioni alle attività sono disponibili nella piattaforma Moodle della PhD Educational week e sono aperte fino a venerdì 31 maggio 2019 alle ore 18.

Gli eventi serali sono aperti a tutti.

