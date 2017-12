Phlebosophy 2017, convegno internazionale di flebologia ad Abano Terme

Dal 13 al 16 dicembre l’Istituto Flebologico Italiano in collaborazione con SIDV, FIV, comune di Abano Terme e Stony Brook University di New York, organizza uno dei convegni più rilevanti al mondo in materia di flebologia. Al Panoramic Hotel Plaza di Abano Terme si terrà Phlebosophy 2017, un convegno di livello internazionale che porterà la cittadina termale al centro della scena mondiale della medicina flebologica.

IL CONVEGNO

Il convegno, organizzato dall’Istituto Flebologico Italiano con il patrocinio del comune di Abano Tereme e il supporto del Centro Medico AbanoMed fornirà un quadro completo sulla conoscenza attuale e il management della malattia venosa e linfatica.

Il dott. Dimitrios Kontothanassis, uno dei maggiori esperti di Flebologia in Italia e a livello mondiale, direttore di Phlebosophy 2017, insieme al sindaco Federico Barbierato, avrà l’onore di presentare il Convegno Intrnazionale sulla Flebologia.

Kontothanassis ha dichiarato: “Il convegno metterà insieme una eccellente selezione di oltre cinquanta docenti internazionali con lo scopo di creare formazione pratica tra scenari clinici e aggiornamenti di importante valenza scientifica. Sarà un simposio unico per la sua interattività grazie alla discussione di casi clinici, workshop interattivi e lezioni frontali di ecografia vascolare”.

Il sindaco Federico Barbierato: “Il nostro interesse ad ospitare questo convegno medico, sta nell’arricchimento dell’offerta informativa sui temi della prevenzione e della cura delle malattie flebologiche. Il comune di Abano Terme accogliendo convegni e congressi, soprattutto di stampo internazionale, vuole dare la possibilità a tutti di essere messi a conoscenza di nuove metodologie di cura delle malattie, e di nuove tecniche e strumenti usati nella loro prevenzione”.

SCREENING GRATUITI.

Phlebosophy 2017 sarà inoltre l’occasione per sensibilizzare il tessuto locale sul tema dei disturbi flebologici e linfatici grazie al coinvolgimeneto di medici locali, fisioterapisti ed operatori di asistenza termale che potranno partecipare ai corsi di formazione previsti dal convegno. Per i cittadini invece, un’importante iniziativa di prevenzione vascolare con una giornata dedicata a screening gratuiti organizzati dall’Istituto Flebologico Italiano con la collaborazione di AbanoMed e il patrocinio del Comune, della Società Italiana di Diagnostica Vascolare e la Fondazione Italiana Vascolare onlus.

Il controllo flebologico gratuito per i cittadini è riservato alle prime 250 prenotazioni e si svolgerà il 14 dicembre dalle ore 9 alle ore 19 solo su prenotazione telefonando ad AbanoMed al numero 049.2969323.

INFORMAZIONI

Centro Medico AbanoMed

www.abanomed.it

049.2969323

Gallery