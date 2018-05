"Physis e Psiche" di Elisabetta Maistrello in mostra al Catajo per “Emergere In Arte”

Physis e Psiche

di Elisabetta Maistrello

castello del Catajo

dal 27 maggio al 10 giugno

a cura di Elisabetta Maistrello

presentazione critica di Beunida Melissa Shani

Il progetto

“Emergere In Arte” nasce da un’idea di Elisabetta Maiestrello, artista e curatrice d’arte, cultrice del mondo dell’orificeria e del disegno, una mente creativa che dipinge, scolpisce ma non solo, poichè organizza anche incontri a sfondo squisitamente culturale.

Lo scopo di “Emergere in Arte” è di mettere in luce pochi e selezionati artisti che si distinguono per le loro qualità tecniche ed inclinazioni creative. La scelta delle personalità da far emergere avviene dopo un attento studio della storia personale ed una pedissequa analisi dei vissuti artistici, interloquendo con vari tecnici del settore: critici d’arte, curatori e storici dell’arte.

Programma

Il progetto prevede tre mostre d’arte contemporanea che avranno luogo nella storica e fascinosa cornice del Catajo.

dal 29 aprile all'11 maggio: "Henjam" di Alberto Festi e Matteo Tonelli

dal 13 maggio al 25 maggio: "La natura che canta con l'anima" di Bianca Beghin ed Elisabetta Maistrello

dal 27 maggio al 10 giugno: "Physis e Psiche" di Elisabetta Maistrello

Orari di apertura

Inaugurazione: domenica 13 maggio, ore 17; seguirà aperitivo con buffet

l’ingresso al vernissage è gratuito previa registrazione nominativa sul sito www.emergereinarte.it; si prega di stampare il biglietto o lo screen del ticket per poi esibirlo all’entrata

Orari: martedì, giovedì, venerdì e domenica dalle 15 alle 19

l'iingresso a pagamento alla mostra da diritto alla visita del castello

Informazioni

curatrice mostra: Elisabetta Maistrello 335.6129611 - elisabetta.maitrello@gmail.com

Gallery