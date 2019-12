“Il pianeta degli alberi di Natale”, famiglie al teatro ai Colli

Visto il successo della scorsa edizione la rassegna domenicale del Teatro ai Colli “Famiglie a teatro” cresce, e propone 10 messe in scena dal 22 dicembre 2019 al 5 aprile 2020. In questa rassegna, che vede la supervisione artistica di Gioiele Peccenini, un occhio di riguardo viene dato non solo alla qualità degli spettacoli e alle compagnie invitate, ma anche alle tematiche, i personaggi che saliranno sul palco racconteranno l’importanza della diversità, dell’amicizia e racconteranno anche un po’ di storia.

Il cartellone apre domenica 22 dicembre con una bella storia per le festività: Il pianeta degli alberi di Natale del Teatro Fuori Rotta. Un treno bizzarro condurrà gli spettatori a compiere un emozionante viaggio nella fantasia, visitando luoghi magici dove un “diverso Natale” è realtà. Un pianeta dove è Natale tutti i giorni, i regali appaiono in ogni angolo come fiori e gli alberi sono addobbati con i panettoni.

Domenica 22 dicembre

Famiglie a teatro domenica 22 dicembre, ore 16.30, propone

“Il pianeta degli alberi di Natale”

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Ingresso unico: 5 euro

Inizio spettacoli: ore 16.30

Info e prenotazioni: 049 8900599 327 7661425

email teatroaicolli@gmail.com

