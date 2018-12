“Pianista fuori posto” Paolo Zanarella a Montegrotto Terme

Natale a Montegrotto Terme porterà anche un insolito spettacolo di pianoforte a coda in piazza: è il “Pianista fuori posto” Paolo Zanarella che si esibirà sabato 22 dicembre dalle 15 alle 19 in piazza Perlasca.

Scarica il programma completo degli eventi natalizi a Montegrotto

Zanarella dal 2009, grazie ad un suo brevetto meccanico, porta il pianoforte a mezza coda fuori dai contesti abituali di spettacolo: nasce cosi “Il pianista fuori posto”, che è arrivato anche in luoghi impensabili, come la laguna di Venezia, trasformando in teatro gli angoli più strani di un piccolo paese o di una grande città.

Zanarella si è accorto che la musica era imprigionata e ha voluto liberarla e condividere l’emozione che un pianoforte riesce a regalare con la sua potenza e gentilezza. Suona la musica del cuore e la restituisce a chi è meno fortunato o non ha la possibilità di frequentare facilmente una sala da concerto. La sua musica prende forma dallo sguardo sincero delle persone e dallo stupore dei bambini e trasforma quel momento in un istante di magia.

Il concerto fa parte del programma “Merry Christmas” dell’assessorato alle Manifestazioni turistiche di Montegrotto Terme. È a cura dei commercianti di Corso delle Terme con la collaborazione dell’Hotel Antoniano e della Banca dei Colli Euganei.

Info web

