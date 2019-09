"La Tagliata" e "Piazza Martin Luther King in festa" a Rubano

Domenica 15 settembre, in Piazza M. L. King e per tutto il giorno, si svolge la manifestazione dal titolo "La Tagliata"; programma ed eventi nel volantino allegato. L'evento era stato rinviato, causa maltempo, domenica scorsa 8 settembre

Domenica 8 settembre 2019, dalla mattinata e sino alle 23 in Piazza Matin Luther King, l'Associazione Coordinamento Volontari Rubano - A.C.V.R. propone una giornata di festa di fine estate con intrattenimenti di animazione sia per i piccoli che per le famiglie.

Per l'occasione tutti i negozi della piazza saranno aperti per partecipare alle varie attività mentre, a pranzo e a cena, si potrà gustare "la tagliata" realizzata anche grazie alla collaborazione del sindacato macellai ASCOM di Padova. Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 17 sfilata di auto storiche.

Programma completo nel volantino allegato e in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva.

L'Amministrazione comunale ha concesso all'Associazione Coordinamento Volontari Rubano - A.C.V.R. il patrocinio per la manifestazione (decreto del Sindaco n. 69 del 05/09/2019)

Domenica 15 settembre Rubano propone alla cittadinanza una intera giornata di festa, a cura del Sindacato Provinciale Macellai di Confcommercio Ascom, coordinato dall’A.C.V.R. di Rubano con il patrocinio del Comune e di Argos Energy.

Per tutta la giornata, con l’accompagnamento di un sottofondo musicale, i bimbi potranno divertirsi con giochi in piazza gratuiti, mentre il Salone Lui&Lei mette la disponibilità di un servizio barba e unghie per tutti.

Dalle 17 sarà possibile degustare un aperitivo analcolico offerto da ACAT Colli Euganei, ma soprattutto dalle 12 alle 19 si terrà la Festa della Tagliata, a cura dei Macellai Ascom Padova.

Alle 21 infine il concerto live con i The Madalena’s.

Un evento imperdibile per trascorrere ancora una divertente giornata di sole all’aperto.

