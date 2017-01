Mostra "Piazze e strade tra Padova e New York" di Francesca Magnani alla Galleria Samonà

Francesca Magnani, "Piazze e strade tra Padova e New York"

Dal 2 febbraio al 12 marzo, Galleria Samonà

Inaugurazione: 2 febbraio, ore 17.30

Ingresso libero.

Dal 2 febbraio al 12 marzo, la Galleria Samonà di padova ospita la mostra fotografica "Piazze e strade tra Padova e New York" dell'artista Francesca Magnani.

LA MOSTRA

La piazza è Il filo conduttore delle immagini che Francesca Magnani presenta nella mostra personale dal titolo “Piazze e strade tra Padova e NewsYork”.

In esposizione le foto realizzate nell’arco di diciannove anni, con le quali la fotografa trova un parallelo tra le due città da lei frequentate, Padova e New York.

Un percorso che, seguendo la passione per la fotografia di strada, comprende fugaci incursioni anche in altri luoghi come Tokyo, con i suoi incroci brulicanti, o le colline del Sannio nel giorno della processione dell’Assunta.

La piazza di Francesca Magnani è intesa come luogo fisico di incontro e socializzazione (il mercato di Piazza delle Erbe o la street dance a Union Square) e “topos” ideale di scambio di idee e di cultura, moderna agorà che unisce persone di diversa esperienza, età, estrazione, provenienza nonché, nel caso di Padova, cuore pulsante della città.

L'ARTISTA

Francesca Magnani, italiana d’origine, dopo una laurea in Latino a Bologna e un corso di perfezionamento in Antropologia a Padova è arrivata all’università della città di New York – CUNY – con una borsa Fulbright in Letteratura Comparata.

Nella Big Apple ha passato svariate stagioni a stampare e lavorare nelle camere oscure all’International Center of Photography ICP di Manhattan e al Print Space di NYC.

Tra NYU e The New School, in quasi vent’anni ha insegnato italiano a mezza Downtown.

Le sue storie e fotografie sono uscite sulle maggiori riviste italiane e internazionali, D Repubblica, Diario, MarieClaire, F, Natural Style, TimeOut NY, IL, Vogue, Flair, Yoga Journal, Here is New York. A Democracy of Pictures, E.L. Doctorow, All the Time in the World, Taschen – Trespass: A History of Uncommissioned Urban Art.

INFORMAZIONI

Orario: dalle 16 alle 19, lunedì chiuso.

Settore Cultura turismo Musei e Biblioteche: 049.8204529 - donolatol@comune.padova.it

