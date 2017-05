Diritti in piazzetta Forzatè, animazione e giochi per bambini

Il Comitato per l’Unicef di Padova, con il patrocinio del comune di Padova e la collaborazione di varie associazioni del territorio, propone animazione e giochi per bambini in piazzetta Forzatè.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI PER I BAMBINI A PIAZZETTA FORZATÈ

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 17 giugno , dalle ore 17 alle 19

W le vacanze: animazione con Clown Crispy e laboratorio di lettura con Vite Vere Down Dadi

Cena sotto le stelle: un momento per stare insieme al Bar Caffè Forzatè

Prenotazione obbligatoria

Tutti a scuola: giochi e letture animate con la ludoteca Ambarabà

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Comitato per l’Unicef - Padova

049.8754988

comitato.padova@unicef.it