Un lento viaggio alla scoperta di splendide ville e antichi casoni, di laboriose corti e di incantevoli chiostri, di sterminate valli e di sinuosi argini. Luoghi immersi in una ridente campagna che affascina per la sua pace e la sua generosità. Luoghi ancora vivi grazie al racconto di chi li ama.

"Pic nic tour - da Villa Roberti alla scoperta della Saccisica" è un evento in tre tappe che va in scena dal 13 al 27 maggio.

L'evento

Domenica 13 maggio, ore 9.30

Zane vi accompagna in un suggestivo viaggio tra memorie d’altri tempi e sapori autentici. Pedalate in campagna tra ville e casoni, immergetevi in atmosfere nobili e rustiche alla scoperta di una Saccisica ricca di storie e tradizioni culinarie.

Pranzo in villa, all'ombra della torre con prodotti tipici e a seguire, per chi vuole, visite alla villa e spettacolo di burattini "Lo strano pranzo di Hansel e Gretel" con laboratorio creativo La Strega allegra.

Prossimi appuntamenti

Ingresso

Costi: intero 25 euro, under12 10 euro, pacchetto famiglie 50 euro

Comprende: accesso e visite guidate a villa e casoni, pic-nic in villa e attività per i bimbi

Non comprende: noleggio bici a 10 euro per la giornata

Informazioni

info.vagomato@gmail.com

392.5226296

