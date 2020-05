Pic-nic in villa Roberti a Brugine: una giornata in pieno relax

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/538074230203376/

Da domenica 24 maggio a villa Roberti torna

“Pic - nic in villa”

Il cestino te lo prepariamo noi!

Orari:

domenica 11-18 ingresso 1 euro

(mercoledì e venerdì 15.30-18.30 ingresso gratuito)

Il parco, il giardino e il portico della barchessa a disposizione per il pic-nic. Sull'erba, con le vostre coperte, o sui nostri tavolini, potrete passare la giornata in pieno in relax, immersi nella tranquillità del parco, a vostra disposizione i nostri giochi all'aperto, la caccia ai segreti del bosco (che ha già riscosso un enorme successo) e le visite guidate!

Al cestino da pic-nic ci pensiamo noi (su prenotazione)

Scegli dal nostro listino il piatto che preferisci e manda il tuo ordine entro venerdì. Ricorda di mettere nome e cognome, un contatto e quanti e quali panini vuoi.

Attenzione alla sicurezza

Sempre attenti alla vostra salute, abbiamo previsto un'entrata e un'uscita separati e il nostro staff, sempre presente, controllerà gli ingressi per evitare assembramenti. A disposizione igienizzanti per le mani e i servizi costantemente puliti.

Vi chiediamo di aiutarci a garantire la sicurezza di tutti, rispettando le regole del distanziamento sociale e tenendo le mascherine anche all'interno del Parco.

Info e prenotazioni a info@villaroberti.com - 3925226296

Visite guidate (sempre su prenotazione ) alle 15.30; 16.30 e 17.30 Ingresso 7 euro.

