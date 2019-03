Pic nic in Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Nei giorni di festa non c’è niente di più bello che rilassarsi nella natura stesi su una coperta su un grande prato verde: così Villa dei Vescovi offre il suo grandissimo parco proprio per una giornata di relax all’insegna del più classico dei pic nic, con la possibilità di prenotare coperta e cestino con il pranzo. Non mancheranno visite guidate e attività a tema per grandi e piccini.

Programma

Ore 11.30 - visita gioco per bambini a tema "Antichi Romani". Per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione consigliata.

Ore 15 - Chef per piccoli becchi: costruiamo una mangiatoia e prepariamo da mangiare per i nostri uccellini! Per bambini dai 6 agli 11 anni. Prenotazione consigliata.

In contemporanea, letture animate per i più piccini

Ore 15.30 e 16.30 - visite speciali per adulti

Ore 17 - aperitivo del vescovo, a cura della caffetteria della Villa

Prezzo

Iscritti FAI, residenti Torreglia, bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito,

Intero: euro 11,

Ridotto (6-18 anni): euro 4,

Studenti 18-25 anni: euro 5,

Famiglia: euro 26.

Laboratorio e/o visita gioco: 4 euro aggiuntivi

Contatti

telefono: 049/9930473

mail: faivescovi@fondoambiente.it

sito: www.villadeivescovi.it

Facebook: FAI – Villa dei Vescovi