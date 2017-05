Pic-nic e workshop di cucina naturale e bio nel parco di Frassanelle a Rovolon

Domenica 21 maggio torna il pic nic nel parco di Frassanelle a Rovolon con uno workshop interattivo dedicato alla cucina naturale e biologica.

Un'esperienza da provare nell'ambito delle domeniche dedicate ai pic-nic a Frassanelle.

Lo chef Stefania Bianchi, Cooking Class di Ferrara, terrà una lezione durante la quale i partecipanti saranno guidati nella preparazione di un pasto completamente vegano, con materie prime 100% biologiche, gluten e sugar free.

ATTIVITÀ

Per l'occasione gli ospiti avranno libero accesso all'area della fattoria, dove potranno pranzare con il cestino portato da casa oppure scegliere tra i diversi punti ristoro che offriranno sfiziosità della cucina del posto.

Durante la giornata inoltre ampio spazio dedicato ai bambini con letture animate, giochi da fare immersi nella natura e passeggiate con gli asinelli; inoltre, per i più curiosi, ci sarà la possibilità di fare visita alle suggestive grotte sotterranee recentemente restaurate.

INGRESSO PARCO DI FRASSANELLE E GROTTE

Ingresso alla fattoria (area ristoro) e al prato antistante: gratis fino ad esaurimento posti;

ingresso al parco: euro 5;

bambini da 4 a 12 anni: euro 3;

bambini fino a 4 anni: gratis;

ingresso al parco con visita alle grotte: euro 10 adulti e euro 8 bambini fino ai 12 anni (gratis per bambini fino a 4 anni).

Workshop "cucina naturale": 15 euro con prenotazione obbligatoria.

DETTAGLI

parcheggio non custodito gratuito per auto, bici e moto (fino ad esaurimento posti);

sono ammessi i cani al giunzaglio sia nell’area fattoria che nel parco. Non ammesso l’ingresso dei cani nelle grotte.

A chi effettua il pranzo al sacco si richiede di asportare i rifiuti prodotti.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

049.9900054 - info@frassanelle.it