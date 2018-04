“Giù in fondo al mare” per la Piccola Rassegna Teatrale di Fantalica

Torna il ciclo di spettacoli teatrali a conclusione dell'anno sociale dell'associazione che organizza dal 2002, anno della sua costituzione, corsi e laboratori di recitazione teatrale.

Visto il successo della precedente edizione, anche quest'anno Fantalica apre le porte a tutti i suoi corsi di recitazione per permettere di assistere alla fase finale di un percorso di formazione teatrale.

Sarà possibile partecipare a veri e propri spettacoli teatrali realizzati con i corsi di livello avanzato, ma anche assistere alla fase finale dei corsi di recitazione base in cui i partecipanti si mettono per la prima volta alla prova di fronte ad un pubblico seguiti dai vari docenti di riferimento.

Prossimi appuntamenti

2 giugno, ore 21 - Associazione Fantalica

Giù in fondo al mare

8 giugno, ore 21 - Associazione Fantalica

Le disavventure di Sir John Falstaff

9 giugno, ore 21 - Cinema Teatro Esperia

Il crogiuolo

L'evento

Sabato 2 giugno nella sala teatro dell'associazione Fantalica verrà presentato lo spettacolo teatrale "giù in fondo al mare", liberamente ispirato a “Il bar sotto il mare” di Stefano Benni.

Regia di Riccardo Michelutti

Attori: Sara Tramarin, Federico Annunziata, Annarosa Marcolin, Mariluna Busà Casotto, Debora Michieletto, Stefano De Dionigi, Morena Garbin.

Le musiche verranno eseguite da una musicista che sarà in scena con gli attori.

Spettacolo finale del corso di recitazione teatrale avanzato

Sinossi

Camminando per il molo verso sera, uno straniero viene attratto da una donna dalla gardenia all’occhiello: la morte. Questa inaspettatamente si tuffa in mare. Attratto da lei lo straniero la segue in acqua e nel fondale marino si ritrova nel bar di una nave affondata. Il barista accoglie i due sconosciuti e li invita assieme a tutti gli avventori presenti a raccontare delle storie. Mentre tutti raccontano si rendono conto di vivere in una sorta di bolla, in una dimensione fuori dal tempo, non sapendo più chi sono o se saranno.

Ingresso

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Informazioni

Associazione Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it​