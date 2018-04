“Le disavventure di Sir John Falstaff” per la Piccola Rassegna Teatrale di Fantalica

Torna il ciclo di spettacoli teatrali a conclusione dell'anno sociale dell'associazione che organizza dal 2002, anno della sua costituzione, corsi e laboratori di recitazione teatrale.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

Visto il successo della precedente edizione, anche quest'anno Fantalica apre le porte a tutti i suoi corsi di recitazione per permettere di assistere alla fase finale di un percorso di formazione teatrale.

Sarà possibile partecipare a veri e propri spettacoli teatrali realizzati con i corsi di livello avanzato, ma anche assistere alla fase finale dei corsi di recitazione base in cui i partecipanti si mettono per la prima volta alla prova di fronte ad un pubblico seguiti dai vari docenti di riferimento.

Prossimi appuntamenti

8 giugno, ore 21 - Associazione Fantalica

Le disavventure di Sir John Falstaff

9 giugno, ore 21 - Cinema Teatro Esperia

Il crogiuolo

L'evento

Venerdì 8 giugno alle ore 21 nella sala teatro dell'associazione Fantalica, verrà presentato lo spettacolo teatrale “Le disavventure di Sir John Falstaff”, liberamente ispirato a “The merry wives of Windsor”.

Regia di Maria Virgillito

Spettacolo finale del corso di recitazione teatrale avanzato

Sinossi

“Benvenuti a Windsor, la provincia. Se non ti dà da fare, ti uccide. O xè la noia, o xè la provincia. Qui a... Windsor si danno tutti un gran daffare: gai, spensierati persino, ma no buoni. Qui nell’operoso Sudovest, locomotiva di Britannia, siamo operosi, gaudenti e mona, ma buoni no. Disperati, tanto...”

Windsor e i suoi abitanti diventano occasione per raccontare le disavventure di tutti i Falstaff di oggi, uomini senza appartenenza , che colgono ogni occasione per portare avanti i loro affari. Ma il destino ride beffardo e non mancheranno divertenti sorprese. Che scherzi avranno in serbo, le due amiche di Windsor ed i loro corrispettivi mariti, per Sir John Falstaff?

Ingresso

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Informazioni

Associazione Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it​