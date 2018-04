“Il crogiuolo” per la Piccola Rassegna Teatrale di Fantalica

Torna il ciclo di spettacoli teatrali a conclusione dell'anno sociale dell'associazione che organizza dal 2002, anno della sua costituzione, corsi e laboratori di recitazione teatrale.

Visto il successo della precedente edizione, anche quest'anno Fantalica apre le porte a tutti i suoi corsi di recitazione per permettere di assistere alla fase finale di un percorso di formazione teatrale.

Sarà possibile partecipare a veri e propri spettacoli teatrali realizzati con i corsi di livello avanzato, ma anche assistere alla fase finale dei corsi di recitazione base in cui i partecipanti si mettono per la prima volta alla prova di fronte ad un pubblico seguiti dai vari docenti di riferimento.

Prossimi appuntamenti

9 giugno, ore 21 - Cinema Teatro Esperia

Il crogiuolo

L'evento

Sabato 9 giugno alle ore 21 al Cinema Teatro Esperia verrà presentato lo spettacolo teatrale "il crogiuolo" liberamente ispirato a “Il crogiuolo” di Artur Miller.

Regia di Vittorio Attene

Attori: Bianconi Sara, Corò Cristian, D’Alessia Giorgia, Ferretti Alice, Gasparin Ilaria, Giovannoni Umberto, Mileti Salvatore, Mittica Giuseppe, Pinna Maria Teresa, Trolese Simone, Vacca Lisa

Sinossi

Il testo è una metafora, attraverso una cupa storia di caccia alle streghe, di come la società si scagli di volta in volta contro il male assoluto.

Questo male può essere rappresentato ai tempi di Miller, dai comunisti o vicini a quell’area politica, oppure ai giorni nostri, secondo il punto di vista di un immigrato: prendendo in causa le diversità di genere, di religione o di opinione.

Una caccia alle streghe che oggi avviene sui social in maniera amplificata, violenta e istantanea.

Una violenza da tastiera che si esaurisce non appena viene individuato un nuovo nemico, una nuova strega da bruciare.

Il tutto dura qualche giorno ma intanto le vite di molte persone sono distrutte.

Un testo da scoprire e rivalutare non solo come messaggio ma anche come storia, appassionante e commovente.

Ingresso

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Informazioni

Associazione Fantalica

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it​