"Il piccolo principe", spettacolo alla sala civica “Unione Europea” il 10 febbraio 2019

Ispirato all'omonimo romanzo di Antoine de Saint-Exupéry

Un racconto poetico per scoprire la ricchezza dell’amicizia e per non smettere di usare l’immaginazione.

A settantacinque anni dalla pubblicazione, la favola dello scrittore ed aviatore francese continua a emozionare, far riflettere e appassionare ancora molte generazioni. Un messaggio di tolleranza e amore, nonché di riscoperta del valore dei sentimenti e dello sguardo ingenuo e sincero dei bambini sulle cose, portato in scena con delicatezza e complicità dai due protagonisti: il Piccolo Principe e il Pilota. Da sfondo, una scenografia semplice e minimale che evocherà, in un gioco di origami, le pagine bianche di un libro.

Apputamento domenica 10 febbraio, ore 16.30, a Ponte San nicolò alla sala civica “Unione Europea”.

Ingresso 5 euro, gratuito per bambini fino a 3 anni.

Info web

http://www.fondazioneaida.it/pages/3431/10-02-2019/10-02-il-piccolo-principe--ponte-san-nicolo-.html