Brindisi all’arrivo dell’estate: il picnic chic esclusivo da Maeli

Nella settimana in cui si festeggia la “Giornata internazionale del #picnic”, ed in concomitanza con il solstizio d’estate, Maeli organizza il proprio picnic In collaborazione con Picnic Chic!

L'evento

Sabato 20 giugno, dalle 17.30 alle 20, sarà possibile brindare all’arrivo dell’estate dal prato di fronte alla nostra cantina. Vi verrà consegnato un cestino #gourmet con due calici, una bottiglia di Dilì e dei golosi spuncioti realizzati con una selezione di salumi e formaggi firmati Campagna Amica. Pochissimi posti disponibili perciò prenota subito il tuo #picnicchic!

Costo

Il costo per due persone è di 44 euro e comprende:

visita alla cantina

piccola degustazione

cestino gourmet e coperta per il picnic

Per info e prenotazioni https://picnicchic.it/shop/maeli-picchic/

Oppure +39 0429 538144

Info web

https://picnicchic.it/shop/maeli-picchic/?fbclid=IwAR3-g24qBd4GkJEt3OD1Gi1_H3oYAc10OzlWuZgn6dVc0ycapuFKig1pExU

https://www.facebook.com/Maeliwine