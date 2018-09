Terza edizione di "Picnic del mondo" al patronato San Bellino

Domenica 23 settembre Il Circolo Noi di San Bellino Padova con il patrocinio del Terzo Istituto Comprensivo Briosco e del Gruppo Siamo Arcella, organizza la terza edizione del "Pic nic del mondo" per sperimentare tra sapori, suoni e colori, il vero significato della parola integrazione.

Integrazione vera, non a parole, che coglie la ricchezza esistente nella diversità dei nostri quartieri, in particolare l’Arcella diventata ormai un vero laboratorio di diversità e multiculturalità. L’invito è trovare un’occasione per fermarsi dalla frenesia di tutti i giorni e vivere un momento di vera conoscenza e di aggregazione abbattendo le divisioni nel rispetto delle reciproche differenze.

Sono quindi invitati a questa festa all’aria aperta tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e far conoscere attraverso la condivisione della propria tradizione popolare i vari aspetti della loro cultura. Saranno presenti 5 lunghe tavolate a rappresentare i 5 continenti… porta e condividi i cibi, i suoni, le danze e i colori tipici della tua terra. A seguire sono previsti spettacoli di molte comunità presenti a Padova… italiana compresa.

https://www.facebook.com/events/244115789623329/