Picnic francofono in Prato della Valle

Il gruppo di conversazione in francese a Padova “Voulez-vous parler avec moi?” organizza domenica 23 luglio alle 17 in Prato della Valle il picnic francofono.

L'evento si svolge sul lato di Santa Giustina, a sud-est della piazza.

Ciascuno porta qualcosa da mangiare e/o da bere per realizzare un picnic conviviale, in francese.

Come sempre, l'incontro è aperto a tutti coloro che desiderano parlare francese, dal principiante al madrelingua.

INFORMAZIONI

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1101050203252391/

Email: voulez.vous.parler.123@gmail.com

