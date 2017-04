Pic-nic di Pasquetta a Villa Papafava di Frassenelle

dopo le manutenzioni dei mesi invernali, potrete tornare a visitare le grotte : per la prima volta verranno aperti e svelati nuovi percorsi che potrete esplorare in sicurezza.

Ulteriori aree del parco sono state ripulite e sistemate in vista della bella stagione: potrete fare il pic-nic anche in altre zone rispetto alla fattoria; saranno a disposizione radure e prati aperti dove adulti e bambini potranno giocare in sicurezza e pranzare al sacco.