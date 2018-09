“Picnic sotto le stelle - Jazz Edition” a Villa dei Vescovi

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1942041232514243/

Siamo tornati per un secondo appuntamento, venerdì 14 settembre, e con un piccolo -ma, speriamo, gradito- omaggio per chi ha partecipato la volta scorsa.

Cynara Flair arriva a Villa dei Vescovi, sui magnifici Colli Euganei, con il format amatissimo delle serate milanesi: il “PicNic sotto le stelle” (Jazz Edition).

Immersi nella magia di una villa cinquecentesca tutelata dal FAI, dal fascino architettonico e naturalistico straordinario, per una serata di esperienza di condivisione unica nel suo genere.

Vi forniremo tovaglie floreali, cestini in vimini contenenti un menu ricco e sfizioso e tutto l’occorrente per godere la serata in perfetta armonia, immersi nei colori e nei profumi di un luogo ricco di poesia e suggestione.

Un ottimo complesso Jazz/Swing animerà la serata con le sue note vivaci.

Come funziona?

L’ingresso è vincolato all’acquisto del cestino. Sul portale “Eventbrite” si prenota pagando una caparra, la quota restante si salda sul luogo dell’evento. Il cestino può essere classico (27 euro) o vegetariano e adatto agli intolleranti al glutine (27 euro). Il cestino bimbi (fino ai 10 anni) ha un costo di 14 euro.

Sarà possibile prenotare il vino Cà Maiol Lugana successivamente.

Entro il 10 settembre saranno online i biglietti; vi consigliamo di seguire le notifiche all’evento perché i posti sono limitati.

Per chi è già stato presente nel mese di Giugno, verrà offerta una bottiglia di vino Cà Maiol Lugana da Cynara Flair. (vi diremo più avanti come fare per prenotarla)

Il biglietto di ingresso al parco della Villa verrà invece direttamente saldato all’ingresso ed è il seguente:

Intero 7 euro

Iscritti FAI e residenti al Comune di Torreglia 4 euro

Ridotto 4 euro

La visita alla Villa prevede un biglietto integrativo di 4 euro e consiste in una visita guidata.

L’orario di inizio serata è 19.30 (ma potete arrivare anche fino alle 20.30) e si concluderà alle 23.30.

Il giorno precedente la serata, vi verrà inviata una mail con tutti i dettagli necessari.

