PicNic sotto le stelle "Sogno di una notte di inizio estate" a Villa dei Vescovi

I giorni di festa sono un’ottima occasione per rilassarsi all’aria aperta e per fare attività divertenti e stimolanti, insieme alle persone più care. Domenica 2 giugno, per celebrare la Festa della Repubblica e nell’ambito di Appuntamento in Giardino, iniziativa promossa dall’APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia in occasione della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile, il FAI – Fondo Ambiente Italiano propone dalle ore 10 alle 19 l’opportunità di allestire un picnic all’interno dello splendido parco di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), con la possibilità di prenotare coperta e cestino per il pranzo. Non mancheranno visite guidate a tema “verde”, laboratori, letture e giochi di una volta, per rendere la giornata davvero indimenticabile.

Programma

Il programma prevede alle ore 11 – con replica alle ore 15.30 - una coinvolgente visita per adulti a tema “Erbario” con passeggiata nel parco e, a seguire, costruzione di un piccolo erbario con elementi del parco e del giardino (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it). Si proseguirà all’ ora di pranzo con il picnic sul grande prato: chi non vuole portare il proprio pranzo al sacco potrà acquistare in loco un gustoso “cestino” comprensivo di plaid (da prenotare entro venerdì 31 maggio; per info e prenotazioni: tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it). Alle o re 15 laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo “La vita in una goccia d’acqua”, in cui il racconto di tante “storie d’acqua” si alternerà a giochi per imparare l’importanza di questa risorsa così preziosa (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it), e in contemporanea letture animate per i più piccini. Per chiudere la domenica in bellezza dalle ore 17 possibilità di fare un gustoso aperitivo sulle terrazze della Villa, a cura della caffetteria Bistrot all’interno del Bene.

Inoltre, in collaborazione con la Ludoteca itinerante “Il Soffione”, per tutto il giorno saranno messi a disposizione giochi di legno di una volta e materiale riciclato con cui i bimbi potranno giocare liberamente.

Picnic In Villa – Domenica 2 giugno 2019 , dalle ore 10 alle 19

Ingresso: Intero 11 euro; Studenti (18-25 anni) 5 euro; Ridotto (Ragazzi 6-18 anni) 4 euro; Iscritti FAI e residenti del Comune di Luvigliano di Torreglia e bambini fino a 5 anni ingresso gratuito; Biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 26 euro.

Cestino da picnic (da prenotare entro venerdì 31 maggio; per info e prenotazioni: tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it):

Cestino completo 15 euro; Cestino bambini costo 8 euro.

Contributo laboratorio per bambini (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it): 4 euro aggiuntivi.

Contributo visita “Erbario” (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it): 4 euro aggiuntivi.

Per informazioni e prenotazioni : faivescovi@fondoambiente.it; tel 049.9930473.

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/649696638791836/

Evento serale

Sogno di una notte di inizio estate

Fiori & Cappelli

Dettagli

Cynara Flair torna a Villa dei Vescovi sui magnifici colli Euganei, nell’ambito del programma Sere FAI d’estate, con il format amatissimo delle serate milanesi: il “PicNic sotto le stelle”.

Immersi nella magia di una villa cinquecentesca tutelata dal FAI per una esperienza di condivisione unica nel suo genere attraverso il tema “Sogno di una notte di inizio estate - Fiori & Cappelli”.

Ci ispireremo alla natura onirica, romantica, immaginifica e misteriosa che contraddistingue l’opera del grande drammaturgo inglese, nella quale la natura è protagonista. Piante magiche, acqua, figure grottesche e fate….nascondimenti, segreti e prospettive mutevoli vi allieteranno.

Vi forniremo tovaglie floreali, cestini in vimini contenenti un menù ricco e sfizioso e tutto l’occorrente per godervi la serata in perfetta armonia, immersi in un paesaggio bucolico dal fascino speciale, sotto cieli splendidi dalle sfumature che passeranno dall'azzurro tenue all'arancio, al rosso fuoco del tramonto che calerà sulle antiche vigne della villa, per lasciare spazio poi al buio di una notte illuminata da una stellata magnifica. Mille candele illumineranno una serata che promette poesia, incanto, e un tocco di magia nella nostra estate.

Un ottimo complesso Jazz/Swing animerà la serata con le sue note vivaci.

Dress code botanico/fiabesco (non mancheremo di darvi alcuni suggerimenti).

Come l’anno scorso sarà possibile visitare la villa con i suoi spazi affrescati e gli ambienti straordinari, con biglietto extra.

I biglietti disponibili su https://www.cynaraflair.com/events/picnic-sotto-le-stelle-sogno-di-una-notte-di-inizio-estate?fbclid=IwAR2n9lx9u7gHg6pDWjM1_eKAJpHxY1sC8hRsuFecN0lETcu88ltHSysnYZI.

Iscritto FAI, residenti: 4

Intero: 7

Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito

Ridotto (6-18 anni): 4

Studenti 18-25 anni: 4

Famiglia: 20

L’ingresso è vincolato all’acquisto del cestino.

Una persona =un cestino.

Potrete scegliere tra le varie proposte di menù:

Cestino Classico: Farro con pomodorino, feta, basilico fresco e olio EVO dei Colli Euganei • Sandwich ai due pani (pane bianco, pane ai 4 cereali) uno con soppressa e uno con pancetta al pepe nero, misticanza, maionese e olio aromatico; • Gentilina profumata al balsamico con semi di zucca; • Polpettine di ceci • Torta di mele • Acqua 0,50cl

Cestino Gluten Free: Quinoa con pomodorino fresco, feta e basilico fresco, olio EVO dei Colli Euganei • Fagiolini, patate, feta e noci • Polpettine di ceci e mandorle • Torta di mele • Acqua 0,50cl

Cestino Vegetariano: Farro alla lusiana con indivia, piselli, olio EVO e mandorle tostate • Sandwich ai due pani (pane bianco, pane ai 4 cereali) con caprino, zucchine e fantasia di germogli • Gentilina profumata al balsamico con semi di zucca • polpettine di ceci e mandorle • Torta di mele • Acqua 0,50cl

Cestino Kids: Pennette al pomodoro fresco e basilico • Bocconcino di pane al latte con prosciutto al naturale • Dolce salame al cioccolato • Acqua 0,50cl

L'orario di inizio serata è 19.30 (ma potete arrivare anche fino alle 20.30) e si concluderà alle 23.30.

Il giorno precedente la serata, vi verrà inviata una mail con tutti i dettagli necessari.

“The iron tongue of midnight hath told twelve; Lovers, to bed; 'tis almost fairy time”. W.S.

“La ferrea lingua della mezzanotte ha battuto dodici colpi:amanti ,aletto;sta' quasi per scoccare l'ora delle fate”.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2431099727118338/