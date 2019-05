Pic nic in Villa dei Vescovi: speciale "appuntamento in giardino"

I giorni di festa sono un’ottima occasione per rilassarsi all’aria aperta e per fare attività divertenti e stimolanti, insieme alle persone più care.

Domenica 2 giugno, per celebrare la Festa della Repubblica e nell’ambito di Appuntamento in Giardino, iniziativa promossa dall’APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia in occasione della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile, il FAI – Fondo Ambiente Italiano propone dalle ore 10 alle 19 l’opportunità di allestire un picnic all’interno dello splendido parco di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), con la possibilità di prenotare coperta e cestino per il pranzo. Non mancheranno visite guidate a tema “verde”, laboratori, letture e giochi di una volta, per rendere la giornata davvero indimenticabile.

Programma

Il programma prevede alle ore 11 – con replica alle ore 15.30 - una coinvolgente visita per adulti a tema “Erbario” con passeggiata nel parco e, a seguire, costruzione di un piccolo erbario con elementi del parco e del giardino (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it).

Si proseguirà all’ ora di pranzo con il picnic sul grande prato: chi non vuole portare il proprio pranzo al sacco potrà acquistare in loco un gustoso “cestino” comprensivo di plaid (da prenotare entro venerdì 31 maggio; per info e prenotazioni: tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it).

Alle o re 15 laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo “La vita in una goccia d’acqua”, in cui il racconto di tante “storie d’acqua” si alternerà a giochi per imparare l’importanza di questa risorsa così preziosa (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it), e in contemporanea letture animate per i più piccini.

Per chiudere la domenica in bellezza dalle ore 17 possibilità di fare un gustoso aperitivo sulle terrazze della Villa, a cura della caffetteria Bistrot all’interno del Bene.

Inoltre, in collaborazione con la Ludoteca itinerante “Il Soffione”, per tutto il giorno saranno messi a disposizione giochi di legno di una volta e materiale riciclato con cui i bimbi potranno giocare liberamente.

Picnic In Villa – Domenica 2 giugno 2019, dalle ore 10 alle 19

Ingresso

Intero 11 euro; Studenti (18-25 anni) 5 euro; Ridotto (Ragazzi 6-18 anni) 4 euro; Iscritti FAI e residenti del Comune di Luvigliano di Torreglia e bambini fino a 5 anni ingresso gratuito; Biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 26 euro.

Cestini

Cestino da picnic (da prenotare entro venerdì 31 maggio; per info e prenotazioni: tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it):

Cestino completo 15 euro; Cestino bambini costo 8 euro.

Laboratori

Contributo laboratorio per bambini (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it): 4 euro aggiuntivi.

Contributo visita “Erbario” (è consigliata la prenotazione a eventi.vescovi@fondoambiente.it): 4 euro aggiuntivi.

Per informazioni e prenotazioni

faivescovi@fondoambiente.it; tel 049.9930473.

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/649696638791836/