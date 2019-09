"Pier88 on boat": rassegna di eventi live dal “palco” sul fiume

In occasione della prima edizione di “Padova Bike City“, festival della bici promosso dal comune di Padova, il container-bar affacciato sull’argine del Bassanello (su cui insiste l’anello fluviale ciclabile cittadino) ha organizzato “Pier88 On Boat”: una rassegna di intrattenimento musicale dal vivo, e non solo, con esibizioni da una barca sul fiume Bacchiglione.

Un “palco” sul fiume

Cinque le serate di musica, danze e degustazioni in programma da mercoledì 18 a domenica 22 settembre, dalle 19.30 alle 22.30, realizzate in collaborazione con Delta Tour. L’agenzia padovana di navigazione turistica e fluviale metterà a disposizione la motonave elettrica Delta Nova, che si trasformerà in palco galleggiante da cui si esibiranno gli artisti. Uno spettacolo inedito per il Bassanello, dalle cui rive sul lungargine Scaricatore, di fronte al Pier88, si potrà assistere, degustando anche le proposte che i partner dei singoli eventi proporranno ai clienti del locale dal design unico in città.

Bracciali fluo solidali

Durante le serate sarà possibile acquistare dei braccialetti fluorescenti luminosi al costo di 50 centesimi l’uno (pari importo sarà sostenuto da Pier88 per ogni pezzo venduto) che andranno a finanziare le onlus selezionate daPink Run, corsa non competitiva di beneficenza riservata alle donne.

Meditazione tra le onde

Nei pomeriggi di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 settembre, dalle 16.45 alle 18, in collaborazione con Motus Mundi, centro padovano di meditazione, sarà invece possibile sperimentare l’emozione di praticare Mindful Yoga tra le onde a bordo della motonave. Tre incontri gratuiti con punto d’incontro al Pier88. Partecipazione solo su prenotazione inviando nominativo e giorno prescelto a segreteria@motusmundi.it o chiamando il 340 485 9093.

Programma delle serate:

A rompere il ghiaccio mercoledì 18, con la “Avanzi night”, promossa dall’omonima storica cantina e frantoio sul lago di Garda, sarà la calda voce di Lisa Manara, accompagnata all’hammond da Pietro Taucher e alla chitarra da Fabio Betto, in una scaletta che renderà omaggio ai grandi classici del soul e blues.

Giovedì 19, in collaborazione con la cantina “Dama del Rovere“, quarta generazione di viticoltori veronesi, toccherà ai “The Beat Shop“, storica Beatles (e dintorni) cover band padovana, accendere la serata con i ritmi intramontabili dei mitici Fab Four.

Venerdì 20 sarà la volta del “Litorale tour”, promosso dalla famiglia di viticoltori Cecchi che, in un viaggio fra i locali cult della movida, ha scelto Pier88 come tappa per presentare il vermentino e altri vini della loro Maremma. Ad animare una serata da non perdere per i nostalgici del rock and roll americano dei favolosi anni ‘50 saranno le virtuose sonorità di Alberto Bettin & The Boogie Heads, accompagnati dai contagiosi balli dei “Doo-wop boogiedancers“.

Sabato 21, in collaborazione con il salumificio artigianale a gestione familiare Meggiolaro che proporrà la sua proverbiale porchetta, l’azienda agricola Agnoni con i suoi sottolio genuini e l’enoteca padovana “La mia Cantina“ di piazzale Santa Croce, toccherà alla pop-rock band nostrana “Start Up!“ far salire l’adrenalina della serata con un caleidoscopico repertorio dagli anni ‘70 ai giorni nostri, un viaggio tra i mostri sacri del cantautorato italiano e le leggende internazionali di tutti i tempi.

Domenica 22, serata conclusiva ancora all’insegna degli evergreen della musica rock e pop con i “The Goodboys”, band che vanta una formazione di “maestri” (Walter Bravi e Joe Heartbeat) che hanno collaborato con i più noti nomi della musica italiana e internazionale.

