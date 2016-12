"Pierino e il lupo", fiaba in musica all'auditorium Pollini di Padova

Giovedì 29 dicembre alle ore 17, la Civica Orchestra di Fiati di Padova diretta da Marco Bazzoli e l'attore Bruno Lovadina si porteranno all'auditorium Pollini la celebre fiaba musicale composta da Sergej Prokof'ev "Pierino e il lupo", un classico apprezzato da adulti e bambini.

Quella del 29 dicembre è l'ultima data del 2016 per una collaborazione che nel corso dell'anno ha permesso a molti bambini di apprezzare il teatro e la musica con un approccio originale e creativo.

La fiaba narra la storia di Pierino, un bimbo che con l'aiuto di un uccellino cattura un temibile lupo; ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un determinato strumento che ne illustra il carattere, i sentimenti e ne descrive le azioni accompagnando il racconto della voce recitante.

Nella versione per orchestra di fiati curata da Giovanni Dall'Ara, il revisore ha rispettato l'affidamento delle parti solistiche agli strumenti della versione originale, ma ha anche trovato opportune sonorità per le parti che sono state adattate agli strumenti a fiato.

L'affascinante voce di Bruno Lovadina, attore e regista teatrale padovano di lunga esperienza, sarà il fil-rouge della storia, con un racconto emozionante e simpatico.

La storia è diventata anche un libro a fumetti, illustrato da Alberto Marescotti, che sarà in vendita all'auditorium Pollini e il cui ricavato sarà donato da Bel Teatro all'Anfass di Padova, per la realizzazione di un laboratorio teatrale.

BIGLIETTI

I biglietti sono in prevendita alla sede della Civica Orchestra di Fiati, in via San Tomaso, 3.

La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 (lunedì 26 dicembre escluso).

I biglietti saranno acquistabili, secondo disponibilità, anche al botteghino dell'auditorium un'ora prima dei concerti, al prezzo di 6 euro per gli interi e 3 euro per i ridotti (bambini fino ai 12 anni e adulti dai 65 anni).

INFORMAZIONI

049.8756622: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30.