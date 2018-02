“Come pierino diventò Pierone”, spettacolo per famiglie al Teatro Ferrari il 4 marzo alle ore 15.30.

Uno spettacolo con pupazzi e attori con Federica Guerra e Fabio Scaramucci.

Pupazzi Federica Guerra, Mauro Fornasier scene Sara Avon costumi Paola Pezzè musiche originali Remo Anzovino Voci recitanti Vittorio Anzovino, Galeazzo Botner, GianMaria Chiarello, Roberta Tossutto, Tiziana Urban, Barbara Varischio Testo e regia Fabio Scaramucci

Come Pierino diventò Pierone

e incontrò la strega bistrega

Da sempre uno dei personaggi più amati/odiati dai bambini è la strega. La strega usa la magia, mangia i bambini ed è sempre travestita da buona vecchietta. Come sconfiggerla? Con astuzia, intelligenza, destrezza e esperienza. Pierino Pierone è un bambino dalle guance paffute grazie alla golosità per le mele. La Strega Bistrega è golosa di guance paffute. Margherita Margheritone (figlia della strega) non è furba quanto Pierino. Cosa accadrà? Lo spettacolo trae spunto da una fra le più belle fiabe popolari friulane. L’autore ha integrato l’andamento tradizionale della fiaba con nuovi stimoli nati dalla pluriennale esperienza didattica nelle scuole. I personaggi si sdoppiano in un coinvolgente gioco di teatro nel teatro (la strega burattino diventa personaggio reale e interagisce con il pubblico, il narratore diventa Pierino Pierone e dà la voce al burattino di fronte ai bambini, etc.).

La tradizione e il bisogno di modernità si fondono, creando divertimento, tensione e sorprese, senza mai dimenticare la voglia di imparare e l’intelligenza del bambino. Il bambino giocando con la paura gioca con il mondo, lo conquista e cresce.

Informazioni

366 6502085 info@teatroferrari.it

BIGLIETTI unico euro 4

PORTA IL NONNO A TEATRO

un nonno e due nipoti euro 10

PUNTI PREVENDITA

Camposampiero

libreria costeniero

via mogno 44 – tel 0497381127

tabaccheria la torre

piazza vittoria 17 – tel 049 5794947

edicola quadrifoglio

via giorgione 16 – tel 049 2953560