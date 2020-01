Cerimonia di posizionamento delle pietre d'inciampo in via Prati 7 per ricordare le vittime dell'Olocausto

Nell'ambito delle iniziative del Giorno della Memoria 2020, giovedì 23 gennaio alle ore 16 in via Prati, civico 7 si svolgerà la cerimonia di posizionamento delle Pietre d'inciampo dell'artista Gunter Demnig in ricordo di Giulio Ancona, Ada Levi Ancona e della figlia Irma.

Saranno presenti e interverranno:

Sergio Giordani, sindaco

Giuliano Pisani, vice presidente del Comitato scientifico del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova

Gianni Parenzo, presidente della Comunità ebraica di Padova

Maria Antonietta Ancona, nipote delle vittime

Interventi di memoria da parte di una studentessa universitaria

Info web

http://padovanet.it/notizia/20200122/comunicato-stampa-cerimonia-di-posizionamento-delle-pietre-dinciampo-ricordo-di