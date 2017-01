Siamo lieti di invitarvi alla presentazione ufficiale del primo disco “Orfeo l’ha fatto apposta” di Pietro Berselli. Ad aprire il concerto una delle band indie italiane dell’anno, i Canova.

Sabato 14/01 presso il Mame Club di Padova Pietro Berselli presenta dal vivo il suo primo disco. Edito da Dischi Sotterranei e suonato per intero dal vivo in questa occasione speciale, “Orfeo l’ha fatto apposta” è stato anticipato dal video del singolo Niobe, pubblicato a dicembre 2016. Il concerto vedrà la partecipazione dei Canova, una delle band italiane indipendenti dell’anno.



Berselli e la sua band, durante la stagione 2015-2016, si esibiscono in tutto il nord Italia, grazie ad un tour di circa quaranta concerti curato da Dischi Sotterranei, anche su palchi prestigiosi, come Sherwood Festival, AMA Festival, Sub Cult Fest, e hanno il piacere di aprire i concerti a band come Levante, Cosmetic, L’officina della camomilla, Calcutta, Tre Allegri Ragazzi Morti, Cosmo, Gazebo Penguins. Alla fine del tour, viene ultimata la produzione del primo full length.

Il titolo, “Orfeo l’ha fatto apposta”, suggerisce la chiave di lettura del disco: il mito di “Orfeo ed Euridice” rivisitato sotto una luce moderna. Orfeo decide di illudere Euridice, con la promessa di donarle una seconda vita, per poi tradirla all’ultimo momento, voltandosi. In questo modo, il poeta, grazie al dolore che ha deciso di causare ad Euridice e a se stesso, soffre una seconda volta e dalla sua perdita ritrova l’ispirazione per poter scrivere nuove musiche e poesie, diventando così immortale nel ricordo per la sua fama. Con l’alterego di un Orfeo sadico e masochista, Berselli esorcizza i suoi demoni e canta i suoi fallimenti in vista di una rinascita.

Berselli si propone con una band al seguito, il sound tocca il Post Rock e la New Wave, senza mai abbandonare la dimensione cantautorale italiana.

Pietro Berselli release party + Canova | Mame Club

Nottambuli, libertini, sinceri. Chitarre, tastiere, canzoni e sigarette. I Canova sono una band milanese. “Avete ragione tutti” è il loro disco di esordio, registrato a Milano da Giacomo Jack Garufi, missato da Matteo Cantaluppi.



“Avete ragione tutti” è un album di pop italiano indipendente Le melodie catchy, la scrittura schietta e i ritornelli aperti e irruenti costituiscono gli elementi distintivi della band. Romanticismo metropolitano, sensualità Prêt-à-porter, un briciolo di malinconia e tanta spontaneità fanno del disco un esordio tanto giovane quanto autorevole.

Gallery