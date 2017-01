Disco Branda ✮ Pigiama party al Fishmarket

Il mercoledì è per molti ma non è per tutti, specie quelli in sessione che "Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la posso fare."

Mercoledì la facciamo facile e si esce col migliore degli outfit: il PIGIAMA ♡

Carini e coccolosi, e se avete le occhiaie da studio, MEGLIO!

✮ DISCOBRANDA ✮

Pigiama party al Fish



Pre-Fish @Berlino - Beer Music & Friends

Fish aperto dalle 23.30

Brionche e Cappuccino alle 4



FREE ENTRY

Riservato ai soci

#PROMO del mercoledì



▶ 321GO!!

Continua la festa per i 18 anni dei Mercoledì del Fish

Ritira in cassa 3 buoni del valore complessivo di 6 euro*

Buono #TOPPP sconto 3 euro su un cocktail

Buono #INSISTIMOS sconto 2 euro su cocktail o birra

Buono #LASTBUTNOTLEAST scnnto 1 euro su cocktail, birra o shottino

*Buoni non cumulabili

**Bere sì, ma con la testa ;)

▶ STUDENTI

Tessera 2017 a 5 euro se sei uno studente e arrivi entro l'1.30 esibendo all'ingresso il badge universitario

▶ ERASMUS

Tessera 2017 a 5 euro e 3 drink al 50% di sconto esibendo all'ingresso la tessera ESN



Se non hai ancora la tessera Libertas 2017 (Il Chiosco - Fishmarket) trovi i moduli da compilare per avere la tessera direttamente all'ingresso o puoi inoltrare la domanda da casa al seguente link → soci.fishmarket.it/form_fishm.php

[English version]

▶ WEDNESDAY STUDENTS PROMO

If you're a student and you arrive before 1.30 AM showing your University badge at the entrance:

▸ 5 euro Fish card 2017

▶ ERASMUS SPECIAL DRINK

▸ 50% discount on the first 3 drinks showing your ESN card at the entrance

▸ 5 euro Fish card 2017

FREE ENTRY with Fish card

You can do the Fish card at the entrance or complete the form online → soci.fishmarket.it/form_fishm.php