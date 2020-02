Pinguini Tattici Nucleari alla Kioene Arena di Padova

Dopo il sold out al Mediolanum Forum di Milano e l’annuncio della tappa a Pordenone i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti per nuovi concerti nei palazzetti italiani!

Pinguini Tattici Nucleari Padova 02.03.2020

A quattro anni dalla nascita del progetto, i PINGUINI TATTICI NUCLEARI stanno dimostrando di avere le carte in regola per il successo. Se Gioventù Brucata ha permesso alla band di raggiungere il grande pubblico, è con brani come Irene e Tetris e, ancora di più con l’ultimo disco Fuori dall’Hype, che ha consolidato il proprio successo. Da lì una climax ascendente, con oltre quattro mesi di tour e con sessantamila presenze, numerose date sold out e una fanbase particolarmente attiva.



Hashtag ufficiale: #machilavrebbemaidetto

