Pinguini Tattici Nucleari al Parco della Musica

Sabato 5 maggio alle 21.30 al Parco della Musica arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con il loro ultimo album "Gioventù Brucata", un disco nel quale ironia e ritmo sono i padroni assoluti, con testi impegnati e impegnativi, orecchiabilità, squisitezze tecniche accuratamente dosate e simpatia in dosi massicce sono gli ingredienti di una ricetta davvero interessante.

La band nasce dopo che i componenti si incontrano per caso all'aggregazione politica-sociale di cui fanno parte schierata contro Dio, Satana, Santana, Majin Bu e i Calzolai. Comprende minoranze etniche quali bruchi, depliant che vengono lasciati nei parabrezza delle auto e le varie sfumature del colore indaco. L'intesa tra loro era lampante, i componenti hanno deciso di frequentarsi anche al di fuori dall'organizzazione. Crediamo in sette fondamentali valori: la stupidità, la tracotanza, l'amore per i geni della lampada, una magica etnia inesistente che raggruppa le persone di carnaglione blu, (...), nel purgatorio si vota Fratelli d'Italia, l'utilizzo della parola "dunque".

I Pinguini Tattici Nucleari nascono (per caso) nel 2012 (che casualmente corrisponde all’anno di inizio carriera di Van Basten) e sono capitanati da Riccardo Zanotti nonchè il principale compositore delle canzoni, Nicola Buttafuoco "il Cotoletto", Elio Biffi "Bandolero Seducente", Lorenzo Pasini "Cosa?", Simone Pagani "Perditore di targhe" e Matteo locati “Tamagotchi”.

L'esordio discografico risale al 2012 con l'EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco, dal nome “Gioventù Brucata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica.

Early Birds (100 disponibili): 8 euro + ddp

Intero: 10 euro + ddp

Prevendite: http://bit.ly/PTNPadova