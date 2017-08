Continuano gli annunci estivi che vanno a comporre la stagione musicale del Parco della Musica di Padova.

Sabato 5 agosto dalle ore 21.30 sul palco Pink Diamonds plays The Dark Side Of The Moon​.

🎵 TUTTI GLI EVENTI DEL PARCO DELLA MUSICA 2017 🎵​

BIGLIETTI

Ingresso gratuito.

INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/events/241706703004274/​