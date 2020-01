Serata live tutta dedicata ai Pink Floyd al Piccolo Teatro

Nove musicisti e tre attori per l’accurata riproposizione integrale dal vivo di due capisaldi della storia del rock, record di vendite all’epoca (1973 e 1975) e ancor oggi tra i vinili più richiesti mentre si piazzano stabilmente nelle classifiche delle piattaforme di streaming. Album amatissimi, conosciutissimi nelle musiche ma, almeno per noi italiani, non altrettanto nei testi. Liriche scritte da Roger Waters, bassista del gruppo, e connesse tra loro a formare veri e propri “concept album”, in continuità l’uno all’altro, sul tema della condizione umana, senza trascurarne le zone d’ombra, “la faccia oscura della Luna” appunto.

Nello spettacolo/concerto 3 attori reciteranno e metteranno in scena quindi le traduzioni di questi splendidi testi che, con grande forza evocativa, riflettono sulla natura del tempo, del denaro, dei conflitti, della follia, del senso di vuoto che si prova nell’età adulta e della necessità della condivisione. Interventi recitati accuratamente posizionati all’interno del flusso musicale in modo da non risultare invasivi e lasciare intatto il piacere dell’ascolto.

A completare la proposta, saranno predisposte proiezioni video sincronizzate ai brani e alle traduzioni.

“The Dark Side of the Moon & Wish You Were Here – il lato oscuro rivelato” offre quindi l’imperdibile occasione per apprezzare pienamente la magica alchimia tra musica e contenuti concepita dai Pink Floyd, offrendo sia all’appassionato che all’ascoltatore casuale una consapevolezza in più cui sarà difficile rinunciare nei successivi ascolti.

Con la Band “Tactus Rosa” e la Compagnia teatrale “La Zonta” – in coproduzione con Associaizone Tempi e Ritmi / Musica e Spettacolo

Biglietti

Biglietti in vendita dal 29 novembre

Posti numerati euro 15 (+ diritti di prevendita)

Prevendite

Cartoleria C’era una volta – via Asolo, 9

Carto-edicola Ruggero – Mandria via Armistizio, 290

Cartoleria Prosdocimi – p.tta Pedrocchi, 10

Tabaccheria Valente – via Armistizio, 70

Online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Info su www.tempieritmi.it 351.9220080

