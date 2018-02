Relics - Pink Floyd Tribute - “Wish You Were Here” live show al Teatro ai Colli

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/330346057468776/

I Relics, Band Padovana già nota al pubblico per gli eventi musicali dedicati alla band inglese nei vari teatri, per la prima volta ripropongono il meraviglioso albun WISH YOU WERE HERE del 1975 dei Pink Floyd .

Arricchendo lo spettacolo con i migliori brani tratti dai più famosi album ( The dark side of the moon, Animals, The wall...), uno spettacolo sensoriale che vi farà rivivere tutte le emozioni che solo i Pink Floyd riuscivano a riunire tra luci, effetti speciali e psichedelia.

Appuntamento alle 21.30 al Teatro ai Colli sabato 3 marzo.

https://www.facebook.com/events/330346057468776/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-relics-pink-floyd-tribute-wish-you-were-here-live-42376413995?aff=efbeventtix

Dettagli

L'evento avrà luogo al

"Teatro ai Colli"

via Monte Lozzo 16 - Padova

Il teatro dispone di 452 posti a sedere di cui 4 per disabili.

Servizio bar attivo all'interno del Teatro.

Comodo parcheggio adiacente

Contatti

Phone. 340-3267920

Mail. acm.relicsmusic@gmail.com

Inizio concerto ore 21.30

Apertura porte ore 20

Biglietti

Biglietti disponibili su www.eventbrite.it (tramite i circuiti di carte di credito più usati e sicuri )

Costo : *euro 13 + PREV. (tutte le info nei dettagli su Eventbrite)

Parte dei biglietti disponibili potranno essEre acquistati presso la biglietteria del teatro la sera stessa dello spettacolo.

Vi consigliamo di arrivare con anticipo per l'assegnazione dei posti a sedere che avverrà presso la biglietteria del teatro la sera stessa.

Posto a sedere non numerato

ACM Relics Music

*Vi ricordiamo che l'intero importo pagato è da considerarsi come donazione all'associazione steassa che organizza l'evento

Gallery