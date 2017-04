"Pink Run 2017", VIII edizione a Padova in Prato della Valle

Ottava edizione della corsa non competitiva di 8 km, nata dalla volontà di avvicinare le donne al mondo del running e con lo scopo di raccogliere fondi a favore di associazioni onlus, che operano nel mondo femminile e in quello dei bambini meno fortunati.

La corsa è riservata alle donne e si svolge lungo le suggestive vie del centro storico di Padova.

Durante la giornata vengono svolte attività varie con l’allestimento di quattro aree dedicate al cibo, ai bimbi, allo sport ed alle associazioni onlus.

L’evento, organizzano da Pink production & associazione Pink amici, è patrocinato dal Comune di Padova.

COME PARTECIPARE E COSTI

Per partecipare è necessario iscriversi con una delle seguenti modalità:

online, collegandosi al sito www.pinkrun.it ; quota di partecipazione 11 euro, comprensiva dei costi di transazione bancaria;

; quota di partecipazione 11 euro, comprensiva dei costi di transazione bancaria; sabato 6 maggio , dalle ore 12 alle 20, al punto iscrizioni in Prato della Valle; quota di partecipazione 10 euro;

, dalle ore 12 alle 20, al punto iscrizioni in Prato della Valle; quota di partecipazione 10 euro; il giorno della corsa, dalle ore 11 alle 17, al punto iscrizioni in Prato della Valle; quota di partecipazione 10 euro.

La quota è comprensiva, fino ad esaurimento scorte, della “Pink bag” che comprende una T-shirt in materiale “Dri-fit” e molte altre sorprese fornite dagli sponsor.

La “Pink bag” viene distribuita sia sabato 6 maggio, dalle ore 12 alle 20, che il giorno della corsa, dalle ore 11 alle 17, previa esibizione del voucher d’iscrizione.

IN BREVE

La festa comincia in Prato della Valle sabato 6 maggio: dalle 12 sarà attiva l’area iscrizioni, il ritiro pacchi corsa e l’area food. Dalle 15 il palco ospiterà attività sportive promosse da alcune palestre padovane e dalle 19 avrà inizio il Pink Party: aperitivo in stile Pink, Dj set offerto dagli amici delle Staffe e serata comica e musicale con il grande Omar Fantini e i Poveri di Sodio. Ti aspettiamo poi domenica 7 maggio dalle 11 alle 22 in Prato della Valle. Saranno presenti quattro aree tematiche: FOOD, BIMBI, SPORT e ONLUS. Alle 17 Baby Pink gratuita dedicata ai bambini. La Pink Run partirà alle 18!

INFORMAZIONI

Pink production & associazione Pink amici

Telefono 345 5216754

Sito web www.pinkrun.it

Gallery