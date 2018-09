Pink Sonic show all’arena di Montemerlo

La rassegna estiva ospitata dall’Arena di Montemerlo di Cervarese Santa Croce è stato un susseguirsi di musica, dalle note gospel al beat dei Beatles, e non poteva mancare un tocco rock.

Sabato 15 settembre (ore 21) i Pink Sonic recuperano la data del 24 agosto, slittata per maltempo, con un grande concerto, uno spettacolo di giochi di colori, strumenti e energia.

La band esegue i più grandi successi tratti dagli album “The Dark Side Of The Moon” “The Wall” e “Wish you Were Here”, per questo evento in particolare viene proposto il repertorio del famoso concerto dei Pink Floyd a Pompei, con brani eseguiti in chiave moderna e riarrangiati. I Pink Sonic non sono una semplice tribute band, ma bensì 11 elementi (tra musicisti e tecnici) che hanno ricercato di ricreare in modo maniacale il sound di una delle più importanti band mondiali.

Biglietti unico 15 euro

Per info e prenotazioni 370 3538128

Info web

https://www.facebook.com/events/658388991187620/

Gallery