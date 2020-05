Pink Sonic show al Gran teatro Geox

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, i concerti dei Pink Sonic previsti a Brescia e Padova ad aprile e maggio 2020 vengono riprogrammati al 2021.

Il concerto previsto per il 17 aprile 2020 al Gran Teatro Morato di Brescia è posticipato a sabato 20 Febbraio 2021 ore 21:30; il concerto previsto il 23 maggio 2020 al Gran Teatro Geox di Padova viene posticipato a venerdì 19 febbraio 2021 ore 21:30.

I biglietti acquistati per la data originaria restano validi alle medesime modalità di fruizione, sono in vendita nuovi biglietti per entrambe le date.

---

I Pink Sonic, con il loro spettacolo studiato per permettere di rivivere l'esperienza dei Pink Floyd, sbarcano al Gran Teatro Morato di Brescia venerdì 17 aprile 2020 e al Gran Teatro Geox di Padova sabato 23 maggio.

Il loro show? L’essenza dei Pink Floyd riproposta ai giorni nostri. Musica, luci, laser e l’immancabile cerchio del diametro di 5 metri ove vengono proiettate immagini oniriche e le 32 teste mobili che lo contornano, che creano disegni di luci superbi, rendono questo show uno spettacolo unico ed esaltante, che pone, ancora più dell’aspetto tecnico, l’aspetto emotivo al centro dello straordinario spettacolo.

Il progetto Pink Sonic nasce nel 2011. Anima del progetto è Capitan “Francesco Pavananda” cantante e chitarrista di caratura internazionale che unisce in se eccentricità e talento: da oltre vent’anni vive con 33 gatti in alta montagna appartato dal mondo ed in questi luoghi remoti. In piena solitudine si dedica giorno e notte alla perenne ed inesauribile ricerca del Sound e del Rig perfetto.

La sua casa colma di amplificatori, chitarre e diavolerie di ogni tipo diventa così lo scenario ideale e suggestivo per la ricerca spasmodica dell’anima e del sound di David Gilmour.

Ma a rendere unico ed esaltante lo show dei Pink Sonic è la direzione artistica perfetta, espressa nella scelta dei musicisti e delle sonorità, e la cura estrema di luci e laser, con una programmazione dello spettacolare ed imponente cerchio ove vengono proiettate immagini oniriche ed ispirate. Questo è Pink Sonic, un evento emozionante e tecnicamente perfetto.

Biglietti su ticketmaster.it e zedlive.com dalle ore 11.00 di giovedì 12 dicembre.

