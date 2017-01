Pino e gli Anticorpi show "Live in Tokyo" a La Base Live Factory

Direttamente da Colorado, Pino e gli Anticorpi danno il via alla stagione teatrale e cabarettistica primaverile de La Base Live Factory, il locale di San Martino di Lupari.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI SPETTACOLI DELLA PRIMAVERA

Con “Live in Tokyo” il gruppo comico porta in scena un susseguirsi di personaggi demenziali che attraversano i diversi generi del cabaret, dal monologo allo sketch passando per la parodia. Una comicità dall’accento sardo, in italiano!

In oltre vent'anni di attività Pino e gli Anticorpi hanno partecipato a “Zelig-Facciamo Cabaret”, “Zelig Relab”, “Scherzi a Parte”, “Colorado”, diventando noti al grande pubblico soprattutto con personaggi come “Pino La Lavatrice”.

L'appuntamento è per giovedì 23 febbraio alle ore 21.



BIGLIETTI

Prevendita posto unico 25 euro (+ dir. prev.)

Prevendite disponibili su:

TICKETONE http://www.ticketone.it/ biglietti.html?affiliate=IT T&doc=artistPages%2Ftickets&fun=ar tist&action=tickets&erid=1 809722&includeOnlybookable =false&x10=1&x11=pino

VIVATICKET http://www.vivaticket.it/ ita/event/ pino-e-gli-anticorpi-live-i n-tokyo/93143

Biglietti in prevendita a:

LA BASE LIVE FACTORY - via Leonardo da Vinci, 124, San Martino di Lupari.

INFORMAZIONI