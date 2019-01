“Pinocchio, un naso per scoprire il mondo”, spettacolo al teatro ai Colli

“Pinocchio, un naso per scoprire il mondo”

Teatro Fuori Rotta

20 gennaio ore 16.30

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo – Padova)

Ingresso unico 5 euro

Info e prenotazioni 049 8900599/3277661425

teatroaicolli@gmail.com

Dettagli

Parte con questo Pinocchio, ispirato alla famosa storia di Collodi, e riletto dalla compagnia Teatro Fuori Rotta guidata dalla regia di Tommaso Franchin, la rassegna Famiglie a teatro 2019. La voglia di scoprire è il motore che spinge ogni bambino a conoscere il mondo. Pinocchio, guidato dalla stessa curiosità, vuole mettere il naso dappertutto, con l’ingenuità e la vulnerabilità di un bambino. In ogni situazione fa la scelta sbagliata, che l’abbia soppesata poco o a lungo. Ma si innamora anche di qualsiasi progetto e a ogni caduta si rialza sempre con la stessa energia, pronto e reattivo. Curioso di tutto, verso tutti ben disposto, non concepisce il tradimento, anche se poi lo mette in atto senza saperlo. Pigro, testardo e un po’ permaloso, Pinocchio si fa prendere per il naso da tutti. Ma finché c’è amore c’è speranza, anche per un burattino di legno come lui.

Info web

https://www.facebook.com/events/370616710389576/

https://www.teatroaicolli.it/stagioni-teatrali-scuole