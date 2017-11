Pintus @Capodanno al Gran Teatro Geox

Domenica 31 dicembre alle ore 22.30 al Gran Teatro Geox va in scena Pintus @Capodanno: a grande richiesta torna il format di Capodanno con buffet e brindisi a mezzanotte.

Dopo otto show a Padova negli ultimi quattro anni, Pintus è pronto a tornare al Gran Teatro Geox per festeggiare l’arrivo del 2018 con comicità e allegria.

Vero portento della comicità italiana, dal 2009 Pintus è presenza fissa di Colorado, il programma di Italia 1. Nel 2013 la sua prima tournée teatrale in giro per l’Italia con lo spettacolo “50 sfumature di... Pintus”: in due stagioni, 2013/2014 e 2014/2015, gli spettacoli sono più di 150 con oltre di 200mila spettatori.

Il 19 luglio va in onda su Italia Uno la replica dello spettacolo registrato dell’Arena di Verona nella scorsa stagione teatrale, “Pintus@ARENAdiVERONA”, registrato il 10 settembre dello scorso anno.

Ha partecipato come regista al film di Paolo Ruffini: “Tutto molto bello”, nelle sale a ottobre 2014; per la regia di Neri Parenti ha interpretato, in coppia con Vincenzo Salemme, anche ad un episodio del film “Ma tu... di che segno 6?” nei cinema a Natale 2014. É stato ospite comico della seconda serata del 65esimo Festival di Sanremo. Ha poi riportato il Karaoke nelle piazze, proposto nel 2015 su Italia Uno.

Nella stagione teatrale 2015/2016 il nuovo spettacolo “Ormai sono una milf” è stato accolto dal pubblico con grande interesse. L’età media degli spettatori è molto cresciuta decretando un nuovo successo trasversale. Lo show è stato programmato anche nella stagione teatrale 2016/2017: 126 le repliche effettuate. Complessivamente nelle due stagioni 196 spettacoli con oltre 250mila presenze.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3466​

Poltronissima + Buffet: intero 69 euro

Poltrona 1° Livello + Buffet: intero 57,50 euro

Poltrona 2° Livello + Buffe: intero 46 euro

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/evento/biglietti-pintus-capodanno-padova/​