Angelo Pintus al Gran Teatro Geox

Reduce dal successo di “50 Sfumature di…Pintus”, record di incassi e di presenze in tutta Italia, il comico torna sul palco con “Ormai sono una Milf", uno spettacolo tutto da ridere ma anche una riflessione ironica sul tempo che passa.

L'evento è in programma mercoledì 10 maggio alle 21.30 al Gran Teatro Geox.

LA TRAMA

Come cambia la vita a quarant'anni? Cambia che non puoi più mangiare quello che mangiavi prima. Cambia che sei ancora troppo giovane per fare alcune cose, ma sei già troppo vecchio per farne altre.

La vita a quarant'anni raccontata e vista con gli occhi di chi si sente sempre quel bambino che quando vedeva gli amici quarantenni dei propri genitori diceva “mamma mia che vecchi! Pazzesco quanto possano vivere i grandi “. E che ora guardandosi allo specchio pensa:“ Mamma mia sono sempre più in forma”.

Sarà un’occasione, per il pubblico presente, di apprezzare il talento straordinario di affabulatore, imitatore, cantante e, perché no, anche di ballerino di Angelo Pintus: un intrattenitore completo con una speciale capacità comunicativa.

BIGLIETTI

Platea Numerata: intero 34,50 euro

Poltrona Rialzata: intero 29 euro

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3196​

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/biglietti-angelo-pintus-ormai-sono-una-milf-padova/​