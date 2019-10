Gli HeArt in concerto a Piombino Dese con "Dai vita alla musica"

Gli HeArt ritornano sul palcoscenico con "Dai vita alla musica"! Concerto con tante novità e una speciale collaborazione con la scuola di danza Just Dance Studio. Appuntamento a sabato 12 ottobre 2019 presso la Sala San Tommaso Moro di Piombino Dese (PD). L'ingresso è libero.



HeArt: uno scoppiettante gruppo di giovani di tutte le età composto da coro e musicisti. Si esibiscono in fantasiosi e coinvolgenti concerti dove le voci si uniscono alle note di chitarre, violino, fagotto, percussioni, tastiera, flauto traverso e molti altri strumenti. Non mancano poi divertenti e attese collaborazioni con artist ed associazioni locali.

