Piove da gustare 2018

Domenica 15 aprile dalle 10 alle 21 torna in piazza Vittorio Emanuele II "Piove da Gustare", quinta edizione dell'itinerario che si sviluppa attraverso portici e piazze del centro cittadino alla scoperta delle eccellenze del gusto locali.

La manifestazione vedrà la presenza di tredici cantine posizionate davanti ad altrettanti locali cittadini, ciascuno dei quali proporrà una pietanza da accompagnare ai diversi vini.

Tutto il centro sarà pedonalizzato e i percorsi cittadini saranno arricchiti dalla presenza di attività di intrattenimento, mostre ed esposizioni di prodotti di vario genere.

Come funziona

Ritirare il coupon degustazione in uno dei punti informazione in piazzale Serenissima o piazza Vittorio Emanuele II.

Il coupon del costo di 10 euro e vale per un piatto, due degustazioni di vino e un gelato omaggio.

Cosa troverete

Un grande ristorante all'aperto con tredici locali e altrettanti menù

Baby Masterchef: dalle 10.30 attività ludico creativa p'er bambini fino a 12 anni. Un gioco dedicato ai più piccoli e ai loro genitori, dove divertirsi nel decorare un dolce

Mercatino di specialità enogastronomiche e artigianato creativo: un coloratissimo mercatino lungo i portici della città

Strada delle Arti: in via Garibaldi artisti di ogni genere realizzeranno le loro splendide opere durante tutta la giornata di evento

Chronicae, Festival del romanzo storico: in contemporanea a "Piove da Gustare" uno dei festival letterari più importanti della provincia di Padova

Intrattenimento per bambini: i più piccoli troveranno in piazza Incoronata giochi e divertimenti dedicati a loro