Concorso canoro Piove è Musica: vincono due giovani promesse premiate da Einar

Anche quest’anno la finale di Piove è Musica 2019 si è svolta al Cinema Marconi di Piove di Sacco. Nonostante il maltempo lo spettacolo resterà negli annali, soprattutto per il numero di persone andate a vedere lo show con più di 700 presenza insieme ai tanti curiosi che andavano e venivano.

Einar

Il fiore all’occhiello di questa edizione è stato l’ospite della finale, Einar, ex finalista ad amici 2018, vincitore di Sanremo giovani 2018 e concorrente del Festival di Sanremo 2019 tra i big; le fan sono arrivate a vederlo da ogni parte d’Italia pur di farsi una foto con lui e sentirlo cantare. Einar è salito sul palco intorno alle 23, tra una folla in visibilio ha cantato 4 brani tra cui “Parole nuove” brano con cui ha partecipato al festival di Sanremo 2019 e “Un’altra volta te” nuova hit per il periodo estivo, uscita solo 1 mese fa. Come gli anni scorsi le categorie da premiare erano due, gli inediti e le cover con un premio di 500 euro ciascuno.

Premiazioni

Quest’anno a vincere in entrambe le categorie sono state 2 ragazze, per gli inediti Chiara Domenighini di 23 anni proveniente da Lignano Sabbiadoro, che accompagnandosi con la chitarra ha fatto conoscere e apprezzare a tutto il pubblico il suo splendido brano “Ma che vuoi che dica”, e per le cover la giovanissima Nicole Vioto di 15 anni da Caorle, che suonando il piano ha dimostrato a tutti le sue grandi capacità interpretative portando “Farfalla bianca” di Ultimo. A premiare le vincitrici ci ha pensato Einar, che si è dimostrato subito disponibile dopo la richiesta fatta dagli organizzatori. Il tema dominante della serata è stato all’insegna del Green, grazie soprattutto al nostro sponsor che ha voluto per questa edizione fare delle domande ai ragazzi per incentivare il risparmio energetico, la tutela dell’ambiente ed evitare gli sprechi.