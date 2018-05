Piove di Sacco verso il voto, incontro con i candidati a Sindaco

Si terrà giovedì 31 maggio, alle ore 21, nell’Auditorium Giovanni Paolo II, sito in Via Ortazzi 9, a Piove di Sacco, l’incontro pubblico che vedrà protagonisti i candidati a sindaco, in vista delle prossime consultazioni amministrative nel Comune di Piove di Sacco.

L’iniziativa pubblica, aperta a tutto il mondo imprenditoriale e alla cittadinanza, è organizzata da Confartigianato Padova, in collaborazione con il Coordinamento delle Categorie economiche della Saccisica.

Saranno presenti il Sindaco uscente Davide Gianella (Piove Democratica, Piove Civica – Gianella Sindaco e Lista per Corte), Andrea Recaldin (Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia), e Patrizia Chiara Tardivello (Rifondazione Comunista).

I tre candidati alla poltrona di primo cittadino si confronteranno sulle principali tematiche che riguardano il territorio.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Nicola Benvenuti.

Per informazioni e chiarimenti diego.boscolo@upa.padova.it